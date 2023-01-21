وفاة 14 شخصا بالغاز وحوادث الطرقات

فيما يستمر غلق عديد الطرقات بفعل التراكمات الثلجية

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 19 جانفي إلى غاية صبيحة السبت 21 جانفي، 5400 تدخل عبر التراب الوطني على إثر تلقيها مكالمات استغاثة وعلى رأسها حوادث مرور متفرقة، راح ضحيتها 8 أشخاص و267 إصابة من أصل 259 تدخل، فيما لا يزال الغاز يتسبب في المزيد من الضحايا رغم الحملات التحسيسية، حيث سجل وفاة 6 أشخاص في الفترة نفسها. كما تسببت حوادث المرور، خلال نفس الفترة، في وفاة 8 أشخاص وإصابة 267 آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت المصالح ذاتها لإنقاذ 86 شخصا في بداية اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه، تم تحويلهم إلى المستشفيات القريبة، وأسفرت العمليات مرة أخرى عن تسجيل 6 وفيات، ويتعلق الأمر بأم وابنتها البالغتين من العمر 33 سنة وعامين على التوالي، بسبب تسرب الغاز من مدفأة بالمسكن العائلي بقرية مزيرعة بلدية منصورة في برج بوعريريج، أما بولاية ميلة، فقد سجلت وفاة شخص يبلغ من العمر 70 سنة على إثر تسرب غاز أحادي الكربون من مدفأة بمشتة عباسة بلدية بوحاتم، بالإضافة إلى وفاة امرأتين من عائلة واحدة تبلغان من العمر 81 سنة و77 سنة مختنقتين بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان ماء بالمسكن العائلي الكائن بحي 320 مسكن بلدية الغزوات في ولاية تلمسان، إلى جانب حالة وفاة أخرى لرجل يبلغ من العمر 53 سنة مختنق بغاز سخان الحمام الكائن بحي 400 مسكن ببلدية منصورة، تم نقل الضحايا إلى المؤسسات الاستشفائية.