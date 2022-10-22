وفاة 15 شخصا وإصابة 451 آخرين خلال 48 ساعة 

لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 451 آخرون بجروح إثر وقوع حوادث مرور، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أوردته، السبت، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المدية بوفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح، على إثر اصطدام بين شاحنة و4 سيارات بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية قصر البخاري.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية ميلة، خلال نفس الفترة، من أجل انتشال جثث ثلاثة أشخاص يبلغون (32، 36 و38 سنة) توفوا ببئر بالمكان المسمى مشتة الصفيصفة ببلدية شيقارة.

على صعيد آخر، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين حضريين بولاية الجزائر، من بينهم حريق شب ببناية ببلدية سيدي أمحمد، حيث تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر7 سنوات وإصابة شخصين بحروق.

ومن جهة أخرى، تمكنت نفس المصالح من إخماد 24 حريقا، خلفت إتلاف 4 هكتارات من الغابات و2.5 هكتار من أدغال و1837 شجرة مثمرة.