-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة 15 شخصا وإصابة 451 آخرين خلال 48 ساعة 

ق. و
  • 56
  • 0
وفاة 15 شخصا وإصابة 451 آخرين خلال 48 ساعة 

لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 451 آخرون بجروح إثر وقوع حوادث مرور، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في عدة مناطق من الوطن، حسب ما أوردته، السبت، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المدية بوفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح، على إثر اصطدام بين شاحنة و4 سيارات بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية قصر البخاري.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية ميلة، خلال نفس الفترة، من أجل انتشال جثث ثلاثة أشخاص يبلغون (32، 36 و38 سنة) توفوا ببئر بالمكان المسمى مشتة الصفيصفة ببلدية شيقارة.

على صعيد آخر، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين حضريين بولاية الجزائر، من بينهم حريق شب ببناية ببلدية سيدي أمحمد، حيث تم تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر7 سنوات وإصابة شخصين بحروق.

ومن جهة أخرى، تمكنت نفس المصالح من إخماد 24 حريقا، خلفت إتلاف 4 هكتارات من الغابات و2.5 هكتار من أدغال و1837 شجرة مثمرة.

مقالات ذات صلة
ناشيونال جيوغرافيك: الجزائر وجهة سياحية تنتظر الاستكشاف

ناشيونال جيوغرافيك: الجزائر وجهة سياحية تنتظر الاستكشاف

158 ألف مخالفة تجاريّة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

158 ألف مخالفة تجاريّة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

الجزائر عادت إلى موقعها في الريادة والتأثير الإقليمي

الجزائر عادت إلى موقعها في الريادة والتأثير الإقليمي

تقرير حول وصول الفراعنة إلى المريخ يحدث جدلا!

تقرير حول وصول الفراعنة إلى المريخ يحدث جدلا!

اتفاقية 1968 “سلاح نووي” ولا مراجعة لها خارج حوار مسؤول

اتفاقية 1968 “سلاح نووي” ولا مراجعة لها خارج حوار مسؤول

حالة الطقس: استمرار موجة الحر إلى غاية الإثنين وهذه أسبابها

حالة الطقس: استمرار موجة الحر إلى غاية الإثنين وهذه أسبابها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد