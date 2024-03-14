وفاة 16 شخصا في حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان

بسبب السرعة الزائدة خاصة قبيل الإفطار:

أحصت مصالح الدرك الوطني في مناطق اختصاصها وفاة 16 شخص وإصابة 75 شخصا وهذا في 48 حادث مرور منذ بداية شهر رمضان.

وفي تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس 14 مارس، أفاد رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، أن عدد الحوادث ارتفع بـ+3، وعدد الوفيات المنجرة من هذه الحوادث بـ+6، وهذا بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي.

وعن سبب هذا الإرتفاع في حوادث المرور أرجع المسؤول ذلك إلى السرعة الزائدة، خاصة قبل دقائق قليلة من الإفطار، والمناورات الخطيرة، وعدم الالتزام بقوانين المرور، والتعب أثناء القيادة.