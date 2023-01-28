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وفاة 166 شخصا بسبب موجة البرد في أفغانستان

الشروق أونلاين
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وفاة 166 شخصا بسبب موجة البرد في أفغانستان
أرشيف
موجة برد في أفغانستان

توفي 166 شخصا جراء موجة البرد الشديد التي تضرب أفغانستان منذ عشرين يوما. حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن وزارة إدارة الكوارث في البلاد. 

وقال الوزير الأفغاني عبد الرحمن زاهد إن 88 شخصا قضوا نحبهم خلال أسبوع. ما يرفع الحصيلة الإجمالية لموجة البرد إلى 166 وفاة.

وأوضح المسؤول أن الوفيات نتجت عن فيضانات وحرائق وتسرّب للغازات السامّة من المواقد المستخدمة لتدفئة المنازل. بعد تدنّي درجات الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع وفاة 17 شخصا في قرية بمنطقة بادخشان شمال شرقي أفغانستان، بسبب التهاب رئوي حاد.

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