وفاة 17 شخصا وإصابة 370 آخرين في حوادث مرور خلال يومين

كشف بيان للحماية المدنية الجزائرية، السبت، عن وفاة 17 شخصا وإصابة 370 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وسجلت وحدات الحماية المدنية 317 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الحوادث، وفاة 17 أشخاص وإصابة 370 آخرين.

وجاء في البيان، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية ميلة بوفاة 03 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح على إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 5 ببلدية شلغوم العيد.

وسجلت مصالح الحمية المدنية، حصيلة ثقيلة أخرى على مستوى ولاية عين الدفلى، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 65 ببلدية زدين.