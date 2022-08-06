وفاة 18 شخصا وإصابة 491 آخرين لحوادث المرور

خلال الـ48 ساعة الأخيرة وحدها

خلفت حوادث المرور المسجلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدد من ولايات الوطن، وفاة 18 شخصا وإصابة 491 آخرين بجروح متفاوتة، حسب ما أفادت به السبت مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين قزام بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح على إثر انحراف سيارة نفعية وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بالإضافة الى وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص بجروح في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 06 ببلدية سيدي أحمد، دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.

كما انتشلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، جثث 7 أشخاص توفوا غرقا، 6منهم بشواطئ البحر وآخر بمجمع مائي بكل من الجزائر، تيبازة، سكيكدة، الطارف، مستغانم، غليزان.

من جهة أخرى، قامت ذات المصالح بإخماد حريقين بكل من ورقلة وتيميمون من دون تسجيل ضحايا، حيث مكن تدخل الإسعافات من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة، وفقا لذات المصدر.