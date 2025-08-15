-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش
الجزائر

وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش

الشروق أونلاين
  • 986
  • 0
وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش
شبكات (Info Trafic Algérie)
لقطة شاشة

خلف حادث سقوط حافلة نقل المسافرين في واد الحراش، مساء اليوم الجمعة، 15 أوت، وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، اثنان منهم في حالة حرجة.

وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وكانت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 17:45، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من جسر في مجرى واد المحمدية، وذلك في الاتجاه المؤدي إلى حي “الهواء الجميل” ببلدية ودائرة الحراش.

ولا تزال عملية البحث جارية، والتي سخرت لها مصالح الحماية المدنية 25 سيارة إسعاف، و16 غطاسا، و4 زوارق نصف مطاطية.

مقالات ذات صلة
بالصور.. إخماد حريق بمركز تجاري ببوفاريك  

بالصور.. إخماد حريق بمركز تجاري ببوفاريك  

“ثورة الذكاء الأزرق”.. هكذا ستؤمّن الجزائر كنوزها من عمق المتوسط!

“ثورة الذكاء الأزرق”.. هكذا ستؤمّن الجزائر كنوزها من عمق المتوسط!

لهذه الأسباب تراجعت مساحات الحرائق في الجزائر خلال 2025

لهذه الأسباب تراجعت مساحات الحرائق في الجزائر خلال 2025

محكمة عين الفكرون: 15 سنة حبسا نافذا للمتّهمين البالغين في قضية الاعتداء على “عمي موسى”

محكمة عين الفكرون: 15 سنة حبسا نافذا للمتّهمين البالغين في قضية الاعتداء على “عمي موسى”

محكمة سيدي أمحمد تكرم أشبال العدالة المتفوقين في شهادة البكالوريا

محكمة سيدي أمحمد تكرم أشبال العدالة المتفوقين في شهادة البكالوريا

تعويضات لفائدة الممارسين الطبيين في الصحة العمومية

تعويضات لفائدة الممارسين الطبيين في الصحة العمومية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد