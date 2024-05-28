-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة 24 شخص وإصابة 1460 في ظرف أسبوع

الشروق أونلاين
  • 115
  • 0
وفاة 24 شخص وإصابة 1460 في ظرف أسبوع

لقي 24 شخصا مصرعه وأصيب 1460 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 1250 حادث مرور عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 مايو الجاري.

وحسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، الهيأة الإعلامية للحماية المدنية، قالت إن أثقل حصيلة سجلت في ولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة 83 آخرين على إثر وقوع 57 حادث مرور.

من جهة أخرى، تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 1008 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بكل من ولاية الجزائر بـ(160) حريق، تليها البليدة (61) ثم الشلف (54).

كما قام عناصر الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ 6087 تدخلا من أجل إنقاذ 314 شخصا في حالة خطر وتغطية 4985 عملية إسعاف مختلفة.

مقالات ذات صلة
الفيروسات الجديدة.. حرب غير مستبعدة وعلينا أن نتهيأ لها!

الفيروسات الجديدة.. حرب غير مستبعدة وعلينا أن نتهيأ لها!

وزير الصحة يُستقبل من طرف مدير منظمة الصحة العالمية

وزير الصحة يُستقبل من طرف مدير منظمة الصحة العالمية

عطاف في بروكسل للمشاركة في اجتماع حول فلسطين

عطاف في بروكسل للمشاركة في اجتماع حول فلسطين

الرئيس تبون يُهنئ الطلبة الفائزين بمسابقة هواوي بالصين

الرئيس تبون يُهنئ الطلبة الفائزين بمسابقة هواوي بالصين

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 ماي 2024

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 ماي 2024

“لجان مختلطة” لرصد التعديات المحلية على أراضي الدولة

“لجان مختلطة” لرصد التعديات المحلية على أراضي الدولة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد