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وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بولاية البويرة

الشروق أونلاين
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وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بولاية البويرة
ح.م
صورة للحادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين بجروح في حادث مرور ببلدية ديرة دائرة سورالغزلان بولاية البويرة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الاثنين، أن مصالحها  دخلت على الساعة 1سا و55 د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 المكان المسمى رحات التومي بلدية ديرة ودائرة سورالغزلان.

الحادث تمثل في اصطدام ما بين سيارتين، مخلفا وفاة 03 أشخاص وإصابة 2 أخرين بجروح مختلفة.

تم إسعاف الجرحى ونقلهم هم إلى مستشفى سور الغزلان، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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