وفاة 3 أشخاص في حريق شقة في بجاية

أفادت مصالح الحماية المدنية في بيان أن حريق شقة تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر أمس الخميس 30 نوفمبر.

أفادت مصالح الحماية المدنية في بيان أن حريق شقة تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر أمس الخميس 30 نوفمبر.

حسب بيان الحماية المدنية الذي نشرته اليوم الجمعة، الفاتح ديسمبر، تدخلت مصالحها “على الساعة 18سا53د لأجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق الثاني لعمارة تتكون من 6 طوابق بحي 100 مسكن عدل بلدية و دائرة سوق الإثنين”.

الحريق حسب ذات المصدر خلف “وفاة 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و67 سنة و إصابة شخص آخر يبلغ من العمر 21 سنة بحروق من الدرجة الثالثة تم تحويلهم إلى المستشفى المحلي”.