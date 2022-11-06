-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بالجلفة

الشروق أونلاين
  • 31
  • 0
وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بالجلفة
ح.م
جانب من الحادث

أسفر حادث مرور خطير وقع مساء السبت بولاية الجلفة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث الذي سجّل في حدود الساعة 21:45، في اصطدام سيارتين من نوع “رونو “ماستر” و”داسيا لوڤان”، بالطريق الوطني رقم 40 في منطقة عين الحجل.

وتتراوح أعمال الضحايا،  وكلهم ذكور، بين 21 و39 سنة. وقد تمّ تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، قبل تحويلهم إلى مستشفى البيرين، فيما نقل المتوفون إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

مقالات ذات صلة
الأمم المتحدة: الجزائر تتفوّق على المغرب.. والعرباوي يصفع عمر هلال

الأمم المتحدة: الجزائر تتفوّق على المغرب.. والعرباوي يصفع عمر هلال

بيع مواعيد تأشيرات الجزائريين يدخل البرلمان الفرنسي

بيع مواعيد تأشيرات الجزائريين يدخل البرلمان الفرنسي

الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

الشرطة تعلن عن مسابقة توظيف جديدة

محاكمة مدير الوكالة العقارية السابق في قضية فساد جديدة بوهران

محاكمة مدير الوكالة العقارية السابق في قضية فساد جديدة بوهران

1800 مليار تبخّرت مع المياه!

1800 مليار تبخّرت مع المياه!

وزارة العدل: أحكام بالحبس النافذ ضد 37 متهمًا بالمضاربة غير المشروعة

وزارة العدل: أحكام بالحبس النافذ ضد 37 متهمًا بالمضاربة غير المشروعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد