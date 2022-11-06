وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بالجلفة

أسفر حادث مرور خطير وقع مساء السبت بولاية الجلفة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث الذي سجّل في حدود الساعة 21:45، في اصطدام سيارتين من نوع “رونو “ماستر” و”داسيا لوڤان”، بالطريق الوطني رقم 40 في منطقة عين الحجل.

وتتراوح أعمال الضحايا، وكلهم ذكور، بين 21 و39 سنة. وقد تمّ تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، قبل تحويلهم إلى مستشفى البيرين، فيما نقل المتوفون إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.