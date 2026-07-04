وفاة 3 أشخاص وإنقاذ وإجلاء 49 آخرين في حريق مخزن بحاسي مسعود

خلف حريق مخزن اندلع ظهر اليوم السبت، 4 جويلية، ببلدية ودائرة حاسي مسعود في ولاية ورقلة، وفاة 03 أشخاص وإنقاذ وإجلاء 49 آخرين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 12:54، من أجل إخماد الحريق الذي اندلع داخل مخزن للتجهيز والإطعام متعدد الخدمات.

ونجحت مصالح الحماية المدنية في إجلاء 49 شخصا كانوا عالقين في الطابق العلوي لبناية متكونة من 7 طوابق، تابعة للشركة، منهم 25 شخص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وعرف تدخل فرق الحماية المدنية حضور والي ولاية ورقلة الذي وقف على أحداث الحريق، وأسدى تعليماته للتكفل بالمصابين.