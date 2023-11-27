وفاة 3 أطفال اختناقا بالغاز في باتنة

لقي 03 أطفال مصرعهم اختناقا وتعرض والديهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بولاية باتنة.

أفاد بيان للحماية المدنية، الاثنين، أن مصالحها تدخلت على الساعة 09سا07د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي دوار الديس بلدية ودائرة باتنة خلف الحادث وفاة 3 أطفال.

وأشارت مصالح الحماية المدنية أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و09 سنوات

وأفادت بأن الأب والأم في حالة حرجة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.