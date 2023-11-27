-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة 3 أطفال اختناقا بالغاز في باتنة

الشروق أونلاين
  • 317
  • 0
وفاة 3 أطفال اختناقا بالغاز في باتنة

لقي 03 أطفال مصرعهم اختناقا وتعرض والديهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بولاية باتنة.

أفاد بيان للحماية المدنية، الاثنين، أن مصالحها تدخلت على الساعة 09سا07د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي دوار الديس بلدية ودائرة باتنة خلف الحادث وفاة 3 أطفال.

وأشارت مصالح الحماية المدنية أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و09 سنوات

وأفادت بأن الأب والأم في حالة حرجة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.

مقالات ذات صلة
التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الثلوج

التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الثلوج

ملف “آل طحكوت” أمام المحكمة العليا في 14 ديسمبر

ملف “آل طحكوت” أمام المحكمة العليا في 14 ديسمبر

انضمام حاملة الطائرات “أيزنهاور” إلى “جيرالد فورد” في الخليج العربي

انضمام حاملة الطائرات “أيزنهاور” إلى “جيرالد فورد” في الخليج العربي

هذه شروط وكيفيات دفع نفقة الأطفال والنساء المطلّقات

هذه شروط وكيفيات دفع نفقة الأطفال والنساء المطلّقات

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

إحصاء عام لإمكانيات قطاع الفلاحة بالجزائر قريبًا

إحصاء عام لإمكانيات قطاع الفلاحة بالجزائر قريبًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد