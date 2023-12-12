وفاة 3 أعضاء من الوفد المرافق لوالي البيض.. وزير الداخلية يُعزي

تقدم وزير الداخلية، ابراهيم مراد، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الوفد المرافق لوالي ولاية البيض والذين لقوا مصرعهم في حادث مرور.

وجاء في بيان للداخلية “ببالغ التأثر وإيمان عميق بقضاء الله و قدره، تلقى ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فاجعة وفاة ثلاث أعضاء من الوفد المرافق لوالي ولاية البيض، أثناء أداء مهامهم، إثر تعرض مركبتهم لحادث مرور، خلال زيارة ميدانية على إقليم الولاية”.

ويتعلق اللأمر بالمغفور لهم بإذن الله: المرحوم سافر محمد، مكلف بالعلاقات مع الصحافة، المرحوم بن زيادي عبد الكريم، سائق، والمرحوم بوعلام وزان، مكلف بالحراسة الأمنية المقربة.

وإثر هذا المصاب الجلل، تقدم الوزير، أصالة عن نفسه وباسم جميع موظفي وإطارات الإدارة المركزية والجماعات المحلية، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة، إلى عائلات الضحايا وكافة زملائهم بولاية البيض، وكل أسرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سائلا المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.