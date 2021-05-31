وفاة 3 عمال بالبليدة: ميهوبي يقدم التعازي لعائلات الضحايا

تفقد العمال الموجودين في العناية المركزة

تنقل وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، الاثنين، إلى مستشفى فرانس فانون، اثر حادث سقوط خمسة عمال داخل أحواض تصفية المياه على مستوى محطة التصفية بني مراد بولاية البليدة لتقديم التعازي لعائلات الضحايا والاطمئنان على صحة العمال الموجودين في العناية المركزة.

أفاد بيان الوزارة انه تم صبيحة الاثنين تسجيل حادث سقوط خمسة عمال داخل أحواض تصفية المياه على مستوى محطة التصفية بني مراد بولاية البليدة.

وخلف الحادث وفاة ثلاثة عمال واثنين تم نقلهما الى العناية المركزة بمستشفى فرانس فانون لذات الولاية.

وذكر البيان ان الضحايا هم تحت مسؤولية شركة خاصة مكلفة باستغلال المحطة وفق العقد المبرم بين الديوان الوطني للتطهير و ذات الشركة التي أنجزت هذه المحطة.

وكان قد أوضح في وقت سابق من نهار اليوم ممثل الحماية المدنية، العقيد مرزاق باشي “أن مصالح الحماية المدنية تدخلت صباح اليوم من أجل إسعاف خمسة عمال كانوا يقومون بأشغال صيانة على مستوى قناة صرف المياه على عمق 6 أمتار و المشبعة بغازات سامة”.

وبالرغم من محاولة أعوان الحماية المدنية إسعاف العمال المصابين عن طريق الإنعاش القلبي و الرئوي إلا أن ثلاثة منهم توفوا بعد نقلهم للمستشفى الجامعي فرانس فانون، فيما يتواجد آخر في العناية المركزة والخامس تحت الرعاية الطبية.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه لم يتبين لحد الآن إذا ما كان سبب وفاة العمال يعود لاستنشاقهم للغازات السامة أو غرقهم في مياه الصرف.

وفاة 3 عمال على إثر سقوطهم داخل بالوعة بالبليدة

ولقي 3 أشخاص مصرعهم بعد سقوطهم داخل بالوعة بعمق 6 أمتار مشبعة بالغازات السامة على مستوى الديوان الوطني للتطهير، بولاية البليدة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية أنها تدخلت على الساعة 09 سا و09 د، من أجل عملية إنقاذ على مستوى الديوان الوطني للتطهير بحي فتال ببلدية بني مراد، على إثر سقوط خمس 05 عمال داخل بالوعة بعمق حوالي 06 أمتار تابعة لمحطة تصفية المياه.

وأوضح المصدر ذاته أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إنقاذ و إخراج الضحايا الخمسة من البالوعة و إسعافهم في عين المكان ثم إجلائهم على جناح السرعة نحو مستشفى فرانتز فانون”.

وأضاف البيان أنه تم إحصاء ضحية واحدة في حالة عادية من دون خطر، وضحية أخرى ما تزال في العناية المركزة داخل مستشفى فرانتز فانون، بينما تم تأكيد وفاة 3 ضحايا داخل المستشفى بعد محاولة الإنعاش القلبي الرئوي من طرف فرق التدخل للحماية المدنية و فرق التدخل الطبي الاستعجالي لذات المستشفى.

من جهة أخرى تنقل وزيرالموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي إلى مستشفى فرانس فانون لتقديم التعازي لعائلات الضحايا والإطمئنان على صحة العمال الموجودين في العناية المركزة، حسبما أفاده بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الضحايا هم تحت مسؤولية شركة خاصة مكلفة باستغلال المحطة وفق العقد المبرم بين الديوان الوطني للتطهير وذات الشركة التي أنجزت هذه المحطة.