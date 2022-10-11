وفاة 35 شخصا وإصابة 1238 آخرين في حوادث مرور

لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1238 آخرين بجروح في 1054 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر 2022، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر ان وحدات الحماية المدنية قامت بـ1894 تدخل من أجل 1054 حادث مرور أدى إلى وفاة 35 شخصا وجرح 1238 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية، وسجلت أثقل حصيلة بولاية بومرداس بوفاة 04 اشخاص وجرح 41 آخرين على إثر 40 حادث مرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية -يضيف ذات البيان- في 1654 عملية سمحت بإخـماد 1243 حريق منزلي وصناعي وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ176 حريق، البليدة بـ69 وولاية تلمسان بـ62 حريقا.