وفاة 39 شخصا اختناقا بالغاز منذ بداية جانفي

توفي ثلاثة أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بولايتي تبسة وميلة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ عدد ضحايا الغاز 39 شخصا منذ بداية 2023، حسب ما أوردته حصيلة للحماية المدنية، الاثنين.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصالح، بوفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 32 سنة و21 سنة، توفيا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من طابونة داخل محل تجاري ببلدية بئر العاتر ولاية تبسة، فيما توفي شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة، بنفس الغاز المنبعث من طابونة بالمسكن العائلي بعين التين بولاية ميلة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا اختناقات غاز أحادي الكربون منذ بداية شهر جانفي الجاري 39 شخصا وتم إنقاذ 388 آخرين.

ودعت الحماية المدنية إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والإرشادات والنصائح المقدمة لتجنب خطر الاختناق والتسمم بغاز أحادي الكربون، مذكّرة برقم النجدة (14) للحماية المدنية والرقم الأخضر 1021 الموضوعين تحت تصرف المواطنين في حالة الخطر أو الإبلاغ عن تدخلات وكذا للاستفسار عن خطر معين.