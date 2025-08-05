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الجزائر
"كانوا يؤدون واجبهم المهني في مهمة تدريبية"

وفاة 4 أشخاص جراء سقوط طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية في جيجل

الشروق أونلاين
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وفاة 4 أشخاص جراء سقوط طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية في جيجل
ح.م
صورة متداولة لمكان سقوط الطائرة

توفيّ 4 أشخاص يوم الثلاثاء، جراء تحطّم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية، بعد إقلاعها من مطار فرحات عباس بولاية جيجل في مهمة تدريبية.

وجاء في بيان للحماية المدنية:”على إثر حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف تابعة للحماية المدنية، من نوع “زيلين”، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل. أثناء مهمة تدريبية، توفي 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني”.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره ذات البيان بكل من:

  • المقدم برجي رضوان قائد المجموعة الجوية الحماية المدنية،
  • النقيب غلاي صهيب طيار متربص،
  • ممرن من مدرسة الطيران أبداطا،
  • ومسيّر شركة طيران تراكتور من جنسية شيلية.

الرئيس تبون يعزّي عائلات الضحايا

وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعزيته لعائلات ضحايا سقوط الطائرة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة في وقت لاحق، مؤكدا وجود شخص من جنسية أجنبية بين المتوفّين، وهو مؤطر الرحلة التدريبية.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:

​وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، أتوجه إلى كافة إطارات وأعوان الحماية المدنية، وعائلات الضحايا، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد شهداء هذه المهنة الإنسانية النبيلة برحمته الواسعة.

كما قدّم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف “على إثر هذا المصاب الجلل، أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا الواجب المهني”، يضيف البيان.

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