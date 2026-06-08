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الجزائر

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور ببرج باجي مختار

الشروق أونلاين
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وفاة 4 أشخاص في حادث مرور ببرج باجي مختار

توفي أربعة أشخاص وأصيب شخصان آخران، صباح اليوم، في حادث مرور وقع بولاية برج باجي مختار، إثر اصطدام بين سيارتين ببلدية ودائرة برج باجي مختار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08:40، فور وقوع الحادث، على الطريق الوطني رقم 6 ببلدية ودائرة برج باجي مختار.

وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص بعين المكان، حيث تم تحويل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تم إسعاف شخصين آخرين تعرضا لإصابات متفاوتة الخطورة، قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

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