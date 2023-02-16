وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بتلمسان

لقي، صباح الخميس، 4 أشخاص مصرعهم إثر حادث مرور بولاية تلمسان. حسب ما أعلنته الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية في بيان لها أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 107 منطقة الطارف ببلدية سيدي الجيلالي.

وخلف الحادث حسب الحماية 4 وفيات في عين المكان كحصيلة أولية، في حين لا تزال العملية مستمرة.