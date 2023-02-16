-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار غزيرة وزوابع رملية عبر ولايات جنوبية
الجزائر

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بتلمسان

الشروق أونلاين
  • 243
  • 0
وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بتلمسان

لقي، صباح الخميس، 4 أشخاص مصرعهم إثر حادث مرور بولاية تلمسان. حسب ما أعلنته الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية في بيان لها أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 107 منطقة الطارف ببلدية سيدي الجيلالي.

وخلف الحادث حسب الحماية  4 وفيات في عين المكان كحصيلة أولية، في حين لا تزال العملية مستمرة.

مقالات ذات صلة
بوسليماني: الصحافة الفرنسية تعمل منذ سنوات على ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية

بوسليماني: الصحافة الفرنسية تعمل منذ سنوات على ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية

هذه أولويات “المرصد الوطني” خلال 6 أشهر القادمة

هذه أولويات “المرصد الوطني” خلال 6 أشهر القادمة

تأييد عقوبة صاحب مطحنة لتحويله القمح المدعم بالشلف

تأييد عقوبة صاحب مطحنة لتحويله القمح المدعم بالشلف

أجندة مكثفة و7 قوانين “ثقيلة” على طاولة البرلمان

أجندة مكثفة و7 قوانين “ثقيلة” على طاولة البرلمان

مقري يرسم طريق “الاستنهاض الحضاري” في كتاب جديد

مقري يرسم طريق “الاستنهاض الحضاري” في كتاب جديد

“سيال”.. التحرر من الألغام الفرنسية

“سيال”.. التحرر من الألغام الفرنسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد