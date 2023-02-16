وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بتلمسان
لقي، صباح الخميس، 4 أشخاص مصرعهم إثر حادث مرور بولاية تلمسان. حسب ما أعلنته الحماية المدنية.
وأوضحت الحماية في بيان لها أن الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 107 منطقة الطارف ببلدية سيدي الجيلالي.
وخلف الحادث حسب الحماية 4 وفيات في عين المكان كحصيلة أولية، في حين لا تزال العملية مستمرة.
🔴 04 وفيات على إثر #حادث_مرور بولاية تلمسان.
✅ تدخلت اسعافاتنا على الساعة 07و53د، على إثر حادث إصطدام بين 02 سيارتين بالطريق الولائي رقم 107 منطقة الطارف ببلدية سيدي الجيلالي، خلف في حصيلة أولية 04 وفيات في عين المكان، العملية متواصلة.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 16, 2023