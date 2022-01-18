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الجزائر

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بغليزان

س.م
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وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بغليزان
ارشيف

خلف حادث مرور وقع صباح الثلاثاء، وفاة 4 أشخاص إثر إنحراف شاحنة وإصطدامها بسيارتين بمنحدر وسط مدينة غليزان.

وحسب بيان للحماية المدنية  فقد تدخلت وحدات ولاية غليزان على الساعة 11 و45 دقيقة على إثر حادث مرور يتمثل في إنحراف شاحنة وإصطدامها بين 02 سيارتين بمنحدر بالمكان المسمى وسط المدينة لبلدية حمري، دائرة جديوية.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث خلف وفاة 04 أشخاص.

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