وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ببني عباس

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأُصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم السبت، إثر حادث مرور أليم وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 باتجاه ولاية بشار،

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، وذلك على الساعة 08:50 صباحًا، بالقرب من بلدية ودائرة بني عباس، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص في عين المكان، فيما نُقل الجريح الوحيد إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بسرعة لإجلاء الضحايا، حيث تم نقل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما تولت فرق الإسعاف تقديم العناية الطبية الأولية للمصاب قبل نقله.