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الجزائر

وفاة 4 أطفال غرقا في حوض مائي بغرداية

الشروق أونلاين
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وفاة 4 أطفال غرقا في حوض مائي بغرداية
أرشيف

توفي 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة غرقا في حوض مائي بواحة نخيل تقع في منطقة سبسب جنوب ولاية غرداية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنه وفور تلقيهم الخبر تنقلت عناصر الحماية المدنية والسلطات المحلية إلى مكان الحادث حيث تم انتشال جثث الغرقى (ثلاثة ذكور وطفلة) من قبل الجيران والمارة قبل تحويلها إلى مستشفى متليلي وفق ذات المصدر.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

كما قامت مصالح الحماية المدنية عبر المساجد والاذاعة المحلية لولاية غرداية بالعديد من الأعمال التحسيسية حول مخاطر السباحة في المجمعات المائية من آبار  وأحواض السقي والمسابح داعية إلى ضرورة التحلي بالوعي الجماعي لمكافحة هذه  الظاهرة المميتة.

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