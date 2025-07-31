وفاة 4 مناصرين بملعب 5 جويلية.. مجلس قضاء الجزائر يُصدر بيانا

أمرت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق قضائي في حادث وفاة 4 مناصرين ووقوع عدد من الجرحى بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر “أنهى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام علما أنه وعلى إثر التحقيق المفتوح في الأحداث الأليمة التي عرفتها مباراة فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة بملعب 05 جويلية والذي أدى إلى وفاة 04 أشخاص وعدد من الجرحى والذي باشرته مصالح الضبطية القضائية واللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض”

وأمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع الخطيرة على أساس الإهمال وعدم الاحتياط المؤديان للوفاة و مختلف الإضرار الجسمانية المسجلة طبقا للمواد 288 و289 من قانون العقوبات لتحديد المسؤوليات و توجيه الاتهام ضد كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع.

كما جاء في البيان “إن كل الإجراءات القانونية ستتخذ بكل صرامة وحزم ضد كل من يثبت ارتكابه للأفعال الخطيرة المذكورة أعلاه بشكل مباشر أو غير مباشر، وستحيط نيابة الجمهورية الرأي العام علما بنتائج التحقيق في حينه.”