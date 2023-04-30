-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفاة 4 موظفين بالأمن الوطني.. المديرية العامة تصدر بيانا

الشروق أونلاين
  • 1604
  • 0
وفاة 4 موظفين بالأمن الوطني.. المديرية العامة تصدر بيانا
ح.م

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل 4 من موظفيها صبيحة الأحد، بولاية سوق أهراس.

وفي بيان لها، أعربت المديرية عن أسفها العميق إزاء الحادث المميت الذي أودى بحياة 4 من موظفيها صبيحة اليوم 30 أفريل 2023، بدائرة أم العظائم ولاية سوق أهراس.

وأكدت الجهة ذاتها أنها باشرت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، يتقدّم المدير العام للأمن الوطني بتعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا وإلى كل منتسبي الجهاز. يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات

جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات

أمراض التهاب المفاصل تهدد الجزائريين بالإعاقة

أمراض التهاب المفاصل تهدد الجزائريين بالإعاقة

الفريق أول شنقريحة: التلاحم بين الشعب وقيادته الضمان الوحيد لأمن واستقرار الجزائر

الفريق أول شنقريحة: التلاحم بين الشعب وقيادته الضمان الوحيد لأمن واستقرار الجزائر

بعد موريتانيا ومالي.. رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره النيجري

بعد موريتانيا ومالي.. رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره النيجري

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو

صديق الثورة “روجي وينتر هالتر” يزور الجزائر

صديق الثورة “روجي وينتر هالتر” يزور الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد