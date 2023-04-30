وفاة 4 موظفين بالأمن الوطني.. المديرية العامة تصدر بيانا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، فتح تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل 4 من موظفيها صبيحة الأحد، بولاية سوق أهراس.

وفي بيان لها، أعربت المديرية عن أسفها العميق إزاء الحادث المميت الذي أودى بحياة 4 من موظفيها صبيحة اليوم 30 أفريل 2023، بدائرة أم العظائم ولاية سوق أهراس.

وأكدت الجهة ذاتها أنها باشرت تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، يتقدّم المدير العام للأمن الوطني بتعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا وإلى كل منتسبي الجهاز. يضيف البيان.