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الجزائر
ما بين 12 و21 ديسمبر الجاري

وفاة 49 شخصا وجرح 180 آخرين بحوادث المرور

س. ع
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وفاة 49 شخصا وجرح 180 آخرين بحوادث المرور

لقي 49 شخصا مصرعهم وأصيب 180 آخرون بجروح، على إثر 122 حادث مرور، سجلته وحدات الدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن في الفترة الممتدة ما بين 12 و21 ديسمبر الجاري، حسب ما أفاد به الأربعاء، بيان لقيادة الدرك الوطني.

وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة، من “توقيف 36 شخصا وحجز 42.009 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع ومبلغ مالي قدره 200.500 دج من عائدات الـمتاجرة بـهذه السموم، بالإضافة إلى حجز 11 وسيلة نقل”.

ومن جهة أخرى،”تمكنت نفس المصالح من حجز 42.125 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، وتوقيف 6 أشخاص، بالإضافة إلى حجز 4 وسائل نقل.

أما بخصوص، الغش والتهريب – يضيف نفس المصدر – تمكنت نفس الوحدات من” توقيف11 شخصا وحجز 152 قنطارا و90 كلغ من أوراق التبغ و25.495 كيساً من نفس الـمادة، 24 خرطوشة سجائر من مختلف العلامات، بالإضافة إلى حجز6 وسائل نقل”..

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