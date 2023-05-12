وفاة 5 أشخاص في حادث مرور بولاية النعامة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية بولاية النعامة.

أفاد بيان للحماية المدنية، الجمعة، أن وحداتها تدخلت على الساعة 12 و59 دقيقة ، لأجل حادث اصطدام بين شاحنة و سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 06 باتجاه ولاية البيض، ببلدية البيوض دائرة المشرية.

وتابع البيان أن الحادث خلف وفاة 05 أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة ، تم إسعافه ونقله على جناح السرعة للمستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفين لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.