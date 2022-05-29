وفاة 5 أشخاص في حادث مرور خطير بتمنراست

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث مرور خطير تمثل في انقلاب سيارة سياحية بولاية تمنراست.

وحسب ما أعلنته مصالح الحماية المدنية فقد تدخلت وحداتها الرئيسية لولاية تمنراست على الساعة 20 و30 د ليلة السبت من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01 الحادث يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية من نوع تويوتا هيلكس على بعد حوالي 150 كلم من ولاية تمنراست بإتجاه ولاية عين ڨزام.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن وفاة5 أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم مابين (24_35) سنة بينما 2 منهم مجهولي الهوية.