وفاة 5 أشخاص في حريق بناية سكنية ببرج باجي مختار

توفي 5 أشخاص أصيب 3 آخرين محروق متفاوتة الخطورة إثر اندلاع حريق داخل بناية سكنية ببرج باجي مختار.

وأفاد بيان للحماية المدنية، صبيحة الاثنين، أن مصالحها تدخلت على الساعة 02سا50د، من أجل حريق شبّ في بناية سكنية بالمكان المسمى حي 825 مسكن، بلدية ودائرة برج باجي مختار.

وأوضح المصدر ذاته أن الحريق خلّف وفاة خمسة أشخاص تم تحويل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق، اثنان منهم بحروق من الدرجة الثالثة، وآخر بحروق من الدرجة الأولى، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

