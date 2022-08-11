وفاة 5 أشخاص في مجزرة مرورية جديدة بولاية تيارت

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين بجروح إثر حادث مرور بولاية تيارت.

وحسب ما أفادته مصالح الحماية المدنية للولاية فقد تدخل أعوان الوحدة الرئيسية بتيارت صبيحة الخميس على الساعة 09سا و35د من أجل حادث مرور تمثل في إصطدام سيارتين سياحيتين ( Citroën c Elysee و laguna)، حيث وقع الحادث على الطريق الإجتنابي للوزن الثقيل ڨرطوفة-الدحموني.

وأوضحت المصالح ذاتها تسجيل 5 وفيات تتراوح أعمارهم مابين 3 و 84 سنة، وجريحين تبلغ أعمارهم (61 و79 سنة)

عين الدفلى: وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم واحتراق بين شاحنة وسيارة سياحية

أسفر حادث اصطدام شاحنة محملة بالطلاء بسيارة سياحية تبعه حريق عن وفاة ثلاثة أشخاص، تفحم اثنين منهما وأصيب شخص رابع بجروح خطيرة بعين الدفلى.

ونقلت إذاعة عين الدفلى الجهوية بيان الحماية المدنية الذي كشف تدخل مصالحها للولاية متمثلة في وحدة العطاف مدعمة بمركز اسعاف بوراشد ووحدة الكريمية التابعة لولاية الشلف صبيحة الخميس في حدود الساعة 02سا 25 دق، حادث مرور مميت و خطير على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الغرب بلدية تيبركانين بالمكان المسمى الكرمة، تمثل الحادث في اصطدام شاحنة حاوية محملة بالطلاء بسيارة سياحية من نوع رونو سامبول تبعه حريق للسيارة.

وتابع البيان أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص منهم شخصين مفحمين في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 22سنة و51 سنة ،حولوا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف وإصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة يبلغ من العمر 36سنة قدمت له الإسعافات الأولية وحول الى نفس المستشفى.