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الجزائر

وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مرور بتامنغست

الشروق أونلاين
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وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مرور بتامنغست
الحماية المدنية الجزائرية (شبكات)
الحافلة التي تعرضت للحادث، 14 جويلية 2026.

تسبب حادث مرور وقع زوال اليوم الثلاثاء، 14 جويلية، بولاية تامنغست في وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين كحصيلة أولية.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 15:13، من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين (الأولى تعمل على خط الوادي – تامنغست، والثانية دون ركاب) على مستوى الطريق الوطني رقم 01 باتجاه عين أمڨل (على بعد حوالي 50 كلم)، بلدية ودائرة تامنغست.

وهو الحادث الذي خلف في حصيلته الأولية وفاة 5 أشخاص تم نقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، إضافة إلى إصابة 14 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة؛ حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى المستشفى.

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