وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث مرور بتامنغست

تسبب حادث مرور وقع زوال اليوم الثلاثاء، 14 جويلية، بولاية تامنغست في وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين كحصيلة أولية.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 15:13، من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين (الأولى تعمل على خط الوادي – تامنغست، والثانية دون ركاب) على مستوى الطريق الوطني رقم 01 باتجاه عين أمڨل (على بعد حوالي 50 كلم)، بلدية ودائرة تامنغست.

وهو الحادث الذي خلف في حصيلته الأولية وفاة 5 أشخاص تم نقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، إضافة إلى إصابة 14 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة؛ حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتم إجلاؤهم ونقلهم إلى المستشفى.