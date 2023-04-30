وفاة 5 أشخاص وإصابة 287 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفيّ 5 أشخاص وأصيب 287 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة بسبب حوادث المرور، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. حسبما أفاد به بيان الحماية المدنية الجزائرية، يوم الأحد.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 217 تدخل إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات. أين تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

وأشار ذات المصدر، أنّ وحدات الحماية المدنية سجّلت2659 تدخلاً في مناطق مختلفة من الوطن. في الفترة الممتدة ما بين 29 إلى 30 أفريل.

وشمّلت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية، حسب البيان.