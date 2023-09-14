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رياضة

وفاة 5 لاعبين في فيضانات ليبيا

الشروق الرياضي
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وفاة 5 لاعبين في فيضانات ليبيا

أعلن اتحاد ليبيا لِكرة القدم في أحدث بيان له، عن وفاة 4 لاعبين بِسبب الفيضانات التي اجتاحت البلد.

وقال اتحاد الكرة الليبي إن هؤلاء اللاعبين يرتدون أزياء أندية، تنتمي إلى بطولتَي القسمَين الأوّل والثاني.

وارتفع العدد إلى 5 لاعبين، استنادا إلى هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها نشرته، الخميس. وأوضحت أن الفقيد كان ينشط في فريق من القسم الثاني، بعد أن مثّل ألوان أندية من حظيرة النّخبة.

هذا وما زال اتحاد الكرة الليبي لم يتّخذ بعد قرارا، على غرار التقدّم بِطلب التأجيل إلى “الكاف”، بِخصوص المقابلتَين القارّيتَين لِناديَيه هلال بنغازي وأهلي بنغازي.

ويستضيف الهلال نادي رايون سبور الرواندي هذا الجمعة، في إطار ذهاب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”. وبعد يومَين من ذلك، يُواجه الأهلي بِميدانه نادي أسيك ميموزا الإيفواري، لِحساب ذهاب الدور الثاني من عمر مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

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