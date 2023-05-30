وفاة 6 أشخاص بسبب الخمور المغشوشة في المغرب

توفي 6 أشخاص ونقل 9 آخرين إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس في المغرب، بسبب تناولهم كحولا مغشوشة.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية مغربية فالوفيات تم تسجيلها في مناطق متفرقة من المدينة، أين تم اكتشاف أولى الجثث الليلة الماضية كي يليها اكتشاف الجثث الأخرى بأحياء متفرقة من المدينة.

حسب نفس المصادر، فالتحريات الأولية حول الحادثة أفادت أن المتوفين هم أشخاص بدون مأوى، وتناولوا مشروبات كحولية تم ترويجها عشوائيا بعد أن تم إعدادها عن طريق استخدام مواد كحولية.

نفس المصادر أضافت أيضا أن المتوفين تعرضوا لتسمم جماعي بعد تناول مشروبات تم إعدادها باستخدام مواد معقمة مرجح أنها منتهية الصلاحية ويعود تخزينها لفترة كورونا.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المغرب حيث تم تسجيل حوادث مماثلة لوفيات تسبب فيها تناول كحول مغشوشة وهذا على مختلف مناطق المملكة.

فقد عاشت مدينة القصر الكبير يوم 27 سبتمبر 2022، حادثة مماثلة حيث فقد 20 شخصا حياتهم بسبب تناولهم كحولا مغشوشة، بالإضافة إلى نقل حالات أخرى في وضعية حرجة للمستشفى.