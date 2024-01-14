وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في المسيلة   

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم نتيجة حادث تسمم واختناق بالغاز المنبعث من مدفأة البيت ببلدية عين الملح بولاية المسيلة.

وأفاد بيان للحماية المدينة، الأحد،أن وحداتها تدخلت على الساعة 13و7د، من أجل حادث تسمم أفراد عائلة واحدة بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بحي البساتين بلدية ودائرة عين الملح.

خلف الحادث وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة (4 إناث و 2 من جنس ذكر)تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و47 سنة، و إصابة شخص آخر بضيق في التنفس تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي. أما الوفيات فحولوا الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.