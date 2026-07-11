وفاة 7 أشخاص وإنقاذ 1992 شخص من الموت غرقا في الشواطئ خلال 48 ساعة

إرهاب الطرقات يودي بحياة 10 أشخاص في حوادث متفرقة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ48 ساعة الأخيرة، والتي عرفت تسجيل حوادث مرور وحالات غرق وحرائق بمختلف ولايات الوطن، إلى جانب تدخلات ميدانية لإخماد حرائق الغابات والغطاء النباتي، ما يعكس كثافة النشاط العملياتي لمصالحها خلال هذه الفترة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية 473 تدخلا إثر حوادث مرور وقعت عبر عدد من الولايات، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 531 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج.

وفي حوادث الغرق، لقي سبعة أشخاص مصرعهم في البحر بكل من سكيكدة والجزائر العاصمة وبجاية وتيبازة والطارف وعين تموشنت، فيما توفي شخصان آخران داخل مجمع مائي بولاية خنشلة. وفي المقابل، تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ 1992 شخص من الغرق، مع تقديم الإسعافات الأولية لـ556 آخرين بعين المكان، في تدخلات تؤكد أهمية احترام إجراءات الوقاية خلال موسم الاصطياف.

كما تدخلت الوحدات العملياتية لإخماد خمسة حرائق حضرية وصناعية ومختلفة بولايات الجزائر والجلفة وقسنطينة وميلة وتبسة، تسببت في إصابة 16 شخصا بضيق في التنفس، إلى جانب تسجيل إصابتين بجروح وشخص آخر بحروق.

وفي حادث منفصل بولاية المدية، توفي شخص وأصيب خمسة آخرون بصعوبة في التنفس بعد استنشاقهم غازات سامة داخل بالوعة للصرف الصحي، حيث تكفلت فرق الحماية المدنية بإسعاف الضحايا ونقلهم إلى المرافق الصحية.

وعلى صعيد حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخل جهاز مكافحة الحرائق لإخماد 271 حريقا مسّ الغطاء النباتي عبر عدة ولايات، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابية والزراعية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.