وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 في حادثي مرور بالجلفة

تسبّب حادثا مرور خطيرين بولاية الجلفة مساء السبت، في مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.

ففي بلدية تعضميت، وحسب ما ذكره بيان للحماية المدنية، أسفر حادث تصادم بين شاحنة ذات مقطورة وسيارتين سياحيتين في حدود الساعة 17:20، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وسجّل الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمقطع الوسط. وقد تمّ إسعاف المصابين، وتحويل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، يقول المصدر.

وبعين وسارة، كان حادث مرور آخر قد وقع في حدود الساعة 16:40 مساء، بعد اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع داسيا ستيبواي، وبيجو 505.

وأسفر هذا الحادث، الذي وقع بمنطقة سرسو باتجاه بلدية حد الصحاري، عن مقتل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، وفق ما ذكره بيان آخر لذات المصالح.