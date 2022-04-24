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العالم

وفاة 8 معتمرين مصريين في حادث مرور بالسعودية

الشروق أونلاين
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وفاة 8 معتمرين مصريين في حادث مرور بالسعودية

لقي 8 مصريين مصرعهم وأصيب آخرون، أمس الجمعة، إثر انقلاب حافلة على طريق المدينة المنورة في السعودية.

وقالت تقارير إعلامية إن حادثا مأساويا وقع لمصريين كانوا يؤدون مناسك العمرة في السعودية، وذلك بعد انقلاب حافلتهم على طريق المدينة المنورة “طريق الهجرة السريع”.

ونقل موقع “الوفد” المصري عن عادل حنفي، نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، قوله إن عدد المصريين المتوفين في الحادث بلغ 8 أشخاص، إلى جانب 43 مصابا.

وأكد المتحدث ذاته أن الحافلة الخاصة بالمعتمرين اصطدمت في شاحنة “تريلا” أثناء تواجدهم على طريق المدينة المنورة، مما أسفر عن تهشم واجهة الحافلة وتحطمها.

وأضاف أن السلطات تتواصل مع أسر الضحايا لتسليمهم ذويهم.

وتنوعت حالات المصابين بين 3 إصابات خطيرة و10 إصابات متوسطة و30 حالة مستقرة.

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