وفاة 9 أشخاص وإصابة 32 في حادث مرور بغرداية

الوزير الأول يعزي ذوي الضحايا

لقي تسعة (9) أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور ليلة السبت إلى الأحد بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى محول هضبة ميزاب على بعد نحو 50 كلم عن عاصمة ولاية غرداية..

حسبما أستفيد لدى مصالح الحماية المدنية. ونجم هذا الحادث، إثر اصطدام وقع بين حافلة لنقل المسافرين تنشط على خط المنيعة – الجزائر وشاحنة لنقل البضائع وخلف في حصيلة أولية 9 وفيات و إصابة 32 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يضيف ذات المصدر. وتم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “ايراهيم تيريشين”

الأقرب إلى مكان هذا الحادث الأليم ، فيما تم نقل الجرحى إلى مصالح الاستعجالات بنفس المؤسسة الاستشفائية. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

من جهته، تقدم الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، بتعازيه إلى أسر ضحايا حادث مرور غرداية الذي خلف وفاة

9 أشخاص وإصابة 50 آخرين.

وكتب الوزير الأول، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ سقوط ضحايا في حادث مروري آخر بولاية غرداية”. وأضاف قائلا: “تعازي الخالصة إلى كل عائلات الضحايا، متضرعا إلى المولى العظيم أن يتغمد روحهم بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى”.