وفاة 9 أشخاص وإصابة 402 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

وجاءت هذه الحصيلة على إثر وقوع 317 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية الجاري.

توفي 9 أشخاص وأصيب 402 آخرون بجروح خلال أسبوع على مستوى المناطق الحضرية، حسبما أفادت به حصيلة مصالح الأمن الوطني.

وعرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضًا مقارنة بالحصيلة المسجلة الأسبوع الماضي، حيث قدرت تراجعت بـ 12 حادثا، حسب المصدر نفسه.

وتعود أسباب هذه الحوادث “بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمئة نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان”.

بالإضافة إلى “الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة وأسباب أخرى متعلقة بالمركبة”.