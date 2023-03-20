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الجزائر
5 من عائلة واحدة ضمن الضحايا

وفاة 9 أشخاص وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب “حرّاقة” بسكيكدة

إسلام .ب/ زبيدة .ب
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وفاة 9 أشخاص وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب “حرّاقة” بسكيكدة
أرشيف

انتشلت جثث 9 مرشحين للهجرة السرية، فجر الإثنين، بشاطئ أزقة الواقع بين بلديتي تمالوس، وكركرة، غرب سكيكدة، وتعود الجثث لأشخاص، من مختلف الأعمار، كانوا ضمن فوج “حراقة”، انقلب قاربهم التقليدي، فيما لا يزال عدد آخر، من “الحراقة” مفقودين. وكان القارب يضم 16 شخصا ينحدرون من ولايتي سكيكدة وقالمة، انطلق في ساعة جد مبكرة من صباح أمس، من شاطئ وادي بيبي ببلدية تمالوس باتجاه السواحل الإيطالية، في رحلة هجرة غير شرعية، إلاّ أنه وبعد أن قطع مسافة ليست بالبعيدة وتحديدا عند شاطئ أزقور ببلدية كركرة، انقلب بسبب هيجان البحر وعلو الأمواج نتيجة قوة الرياح.
و تتراوح أعمار الضحايا بين 12 و49 سنة، من بينهم خمسة أشخاص من عائلة واحدة ينحدرون من ولاية قالمة، ويتعلق الأمر بحسب مصادرنا بأب وثلاثة من أطفاله القصر وصهره. فيما نجت الأم البالغة من العمر 49 سنة، من الحادثة، وتم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر نطور بمدينة القل، أين تم إخضاعها للعلاج اللازم في ظلّ حالتها النفسية الصعبة.
كما نجا من الحادثة شاب يبلغ من العمر 32 سنة ينحدر من قرية بولقرطوم ببلدية كركرة من الحادث، بينما لفظ ثلاثة آخرين من أصدقائه أنفاسهم الأخيرة غرقا. وتواصلت الاثنين، عملية البحث عن مفقودي الحادث.

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