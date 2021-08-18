وفاق سطيف لا يُريد رمي المنشفة

يأمل الوصيف وفاق سطيف في الفوز بِآخر مقابلتَين له في البطولة الوطنية للقسم الأوّل، نظير خسارة الرّائد شباب بلوزداد، لِإحراز اللقب.

ارتسم هذا الطّموح بعد إسدال ستار الجولة الـ 36 مساء الثلاثاء، بِإجراء المقابلات الأربع الأخيرة، وانتصار وفاق سطيف خارج القواعد أمام شبيبة القبائل، وتقليص “النّسر الأسود” للفارق بينه وبين شباب بلوزداد إلى خمس خطوات.

وعرفت مباراة شبيبة القبائل والضيف وفاق سطيف بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو، حضور التقني مجيد بوقرة الذي يُدرب المنتخب الوطني المحلي، ومساعده جمال مصباح، ومدرب حرّاس المرمى محمد بن حمو.

وتنتظر محليي “الخضر” مباراة ودّية أمام المنافس البورندي، بِالجزائر في الـ 28 من أوت الحالي، وهو سرّ الحضور المُشار إليه. عِلما أن قائمة اللاعبين مازالت لم تُضبط بعد بِصفة نهائية.

وفي أسفل جدول الترتيب، يُطارد شبح الهبوط أربع أندية وهي: اتحاد سيدي بلعباس بِدرجة كبيرة، وأمل عين مليلة رفقة جمعية الشلف ووداد تلمسان بِدرجة أقلّ. عِلما أن شبيبة سكيكدة وأهلي البرج نزلا إلى القسم الثاني في تاريخ سابق، وسيُرافقهما فريقان آخران بعد اختتام فعّاليات بطولة حظيرة النّخبة.

وتألّق اللاعب الهواري طويل مهاجم وداد تلمسان، بِتسجيله ثنائية في مرمى الضيف فريق شبيبة الساورة. لِيرفع غلّته إلى 9 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

ومازال بلال مسعودي مهاجم شبيبة الساورة يتصدّر لائحة الهدّافين، بِرصيد 19 هدفا. يليه في المركز الثاني كلّ من: محمد الأمين عمورة لاعب الخط الأمامي لِوفاق سطيف وأمير سعيود متوسط ميدان هجوم شباب بلوزداد، بِمجموع 15 هدفا لِكليهما.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش. القبائل 1 – و.سطيف 3

ا.سيدي بلعباس 2 – أ.المدية 0

ش.سكيكدة 0 – ن.مقرة 2

و.تلمسان 2 – ش.الساورة 0

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ش.بلوزداد 73ن

2- و.سطيف 68ن

3- ش.الساورة 63ن

4- ا.العاصمة 62ن

5- م.وهران 60ن

6- م.الجزائر 56ن

7- ش.القبائل 56ن (ناقص مقابلة)

8- ش.قسنطينة 51ن

9- ن.البارادو 50ن

10- أ.المدية 49ن

11- ن.مقرة 46ن

12- س.غليزان 46ن

13- ن.حسين داي 43ن

14- ا.بسكرة 43ن

15- و.تلمسان 42ن

16- ج.الشلف 42ن

17- أ.عين مليلة 41ن

18- ا.سيدي بلعباس 37ن

19- أ.البرج 20ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)