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رياضة

وفاق سطيف مرشّح لنيل لقب النادي الأفضل في إفريقيا

الشروق الرياضي
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وفاق سطيف مرشّح لنيل لقب النادي الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الخميس، عن قائمة الأندية المرشّح لنيل جائزة النادي الأفضل في إفريقيا، وقد ضمّت القائمة نادي وفاق سطيف الجزائري.

وتتنافس على جائزة النادي الإفريقي الأفضل في 2022، 10 فرق، 7 منها أندية عربية هي: وفاق سطيف، الأهلي المصري، الرجاء والوداد ونهضة بركان من المغرب، الأهلي والاتحاد الليبيين.

كما تشمل قائمة المرشّحين للقب الأفضل في إفريقيا، كلّ من تي بي مازمبي الكونغولي، وبيترو أتليتيكو الأنغولي، وأرولاندو بيراتس من جنوب إفريقيا.

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