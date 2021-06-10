وفاق سطيف يبتعد بِكرسي الريادة

لُعبت مساء الخميس أربع مقابلات، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لكرة القدم.

وعمّق الرّائد وفاق سطيف الفارق بينه وبين الوصيف فريق شبيبة الساورة إلى سبع خطوات، بعد فوز “النسر الأسود” على المضيف نادي البارادو.

وغادر أهلي البرج الرتبة الأخيرة تاركا إيّاها لِشبيبة سكيكدة، وذلك بعد استفاقة “الجراد الأصفر”، وحصد الفريق لِثالث انتصار.

وسُجّلت حالة طرد واحدة، حيث كانت البطاقة الحمراء من نصيب اللاعب إبراهيم بن زازة متوسط ميدان جمعية الشلف.

وتُقام باقي مقابلات هذه الجولة مساء الأحد القادم.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ن.البارادو 0 – و.سطيف 3

س.غليزان 2 – م.وهران 1

أ.البرج 2 – أ.عين مليلة 0

ا.سيدي بلعباس 2 – ج.الشلف 1

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- و.سطيف 53ن

2- ش.الساورة 46ن (ناقص مقابلة)

3- م.وهران 44ن

4- ش.بلوزداد 43ن (ناقص مقابلتَين)

5- ش.القبائل 41ن (ناقص مقابلتَين)

6- ا.العاصمة 39ن (ناقص مقابلة)

7- أ.المدية 37ن (ناقص مقابلة)

8- م.الجزائر 36ن (ناقص مقابلتَين)

9- ش.قسنطينة 36ن (ناقص مقابلة)

10- ن.البارادو 34ن (ناقص مقابلة)

11- أ.عين مليلة 31ن

12- ا.بسكرة 27ن

13- ج.الشلف 27ن

14- س.غليزان 26ن

15- ن.مقرة 23ن (ناقص مقابلة)

16- ن.حسين داي 21ن (ناقص مقابلة)

17- و.تلمسان 21ن (ناقص مقابلة)

18- ا.سيدي بلعباس 21ن

19- أ.البرج 17ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)