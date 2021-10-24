وفاق سطيف يتأهّل

تأهّل فريق وفاق سطيف مساء الأحد، إلى دور المجموعات من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا لِكرة القدم.

وفاز وفاق سطيف بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي نواديبو الموريتاني، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وكان فريق “النّسر الأسود” قد انهزم في لقاء الذهاب خارج القواعد، بِنتيجة (1-3). فتأهّل مُمثّل الكرة الجزائرية استنادا إلى قاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم من مالي.

وسجّل ثنائية فريق المدرب نبيل الكوكي في مباراة العودة، كلّ من المهاجمَين: عبد الرحيم دغموم في الدقيقة الـ 44، و خليل درفلو في الدقيقة الـ 85.