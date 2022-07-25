وفاق سطيف يترقب عفو “الفيفا” 

بعد تسديد ديونه

يترقب نادي وفاق سطيف، الناشط في الدرجة الأولى المحترفة لكرة القدم، رفع الحظر الدولي عليه بعد تسديد جميع ديون المترتبة عن النادي من الجهات القانونية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وكشف وفاق سطيف في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن رئيس مجلس إدارة النادي، عبد الحكيم سرار قام بتسوية جميع ديون الأحكام الصادرة عن الجهات القانونية التابعة للفيفا ضد النادي، دون أن يذكر قيمة هذه الديون.

وأضاف أن الأمر يتعلق بقضية اللاعب الملغاشي أمادا، حيث تم تسديد القيمة المتبقية من أمواله العالقة، إذ كان وفاق سطيف تحت تهديد “فيفا” في حال عدم تسديد المبلغ المتبقي بإسقاطه للدرجة الثانية وخصم 6 نقاط من رصيده.

كما لفت البيان إلى أن الوفاق قام أيضا بتسديد مستحقات اللاعب الغاني دانيال لومتي، وتسوية قضيتي نادي “وافا” الغاني، والقيمة الإضافية للاعب المالي مليك توري.