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رياضة

وفاق سطيف يتعاقد مع حارس ينشط في البطولة السويدية(فيديو)

عمر سلامي
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وفاق سطيف يتعاقد مع حارس ينشط في البطولة السويدية(فيديو)
أرشيف
رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار

أعلن نادي وفاق سطيف تعاقده مع الحارس الثاني لنادي أوتسيكتنس السويدي، العقون حسين محمد ياسين، لثلاث مواسم.

وحسب الصفحة الرسمية لوفاق سطيف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن الحارس العقون وقع للفريق قادما من نادي أوتسيكتنس السويدي.

وأضافت أن الحارس المولود بمالمو بالسويد، يبلغ من العمر 28 سنة.

وقال الحارس المغترب في تصريح للصفحة الرسمية للوفاق: ” أعرف جيدا قيمة وفاق سطيف، والدي من هذه المدية التي سبق وأن زرتها عندما كنت صغيرا”.

وأضاف: ” أعجبني مشروع الفريق، ولذلك قرّرت الانضمام إلى صفوف الوفاق، وهدفي التتويج بالألقاب وإسعاد الأنصار”.

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