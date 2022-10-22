وفاق سطيف يتقدم بشكوى إلى لجنة التحكيم

أعلن نادي وفاق سطيف عن استيائه من التحكيم في مباراة شبيبة القبائل، التي أقيمت الجمعة، وانتهت بنتيجة 3-2، كما أعلن عن تقديم شكوى للجنة التحكيم عن الأخطاء في المباراة لمسؤولي الفاف.

وجاء بيان نادي وفاق سطيف عبر موقع “فيس بوك”: “تعرب إدارة نادي وفاق سطيف عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية التي يرتكبها الحكام ضد النادي بشكل متكرر منذ عدة مباريات، على غرار ما حدث في مقابلة الفريق أمام شبيبة القبائل، التي ارتكب فيها حكم المباراة أخطاء كثيرة خاصة بإعلانه ضربة جزاء وهمية للمنافس رغم وضوح اللقطة أمام الجميع”. وأكمل: “نظرا لتعدد مثل هذه الأخطاء المؤثرة والتي أصبحت عادة سيئة تتكرر في مباريات فريقنا، فإن هذا الوضع يستوجب تحرك الجهات المسؤولة عن التحكيم لحماية فريقنا في المقابلات القادمة”.