وفاق سطيف يحل مشكلة الانتدابات والجدد في طي الكتمان

تمكن وفاق سطيف، من حل مشكلة المنع من الانتدابات، بسبب مستحقات اللاعب المالي ماليك توري والغاني لوموتي.

وقال نادي وفاق سطيف في بيان له على الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الإدارة حلّت مشكل المنع من الانتدابات على مستوى الإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تسوية مستحقات اللاعبين المالي والغاني.

كما قامت إدارة الوفاق بتجديد عقود الرباعي دباري ونمديل ولعريبي لموسمين، وجددت للقائد أكرم جحنيط لثلاث مواسم.

وسابقت إدارة “النسر السطايفي” الزمن من أجل التجديد لعدد من اللاعبين وحسم صفقات جديدة، خاصة وأنها كانت ملزمة بإرسال قائمة اللاعبين الأحد، قبل منتصف الليل، إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بما أن “الكاف” حددت تاريخ 15 أوت كآخر أجل لتسجيل اللاعبين المعنيين بالمشاركة الإفريقية.

وحسمت إدارة الوفاق عدة صفقات، دون الإعلان عليها، من بينها إستقدام مهاجم نادي بارادو رياض بن عياد، على شكل إعارة لموسم واحد. وفضّل الوفاق عدم الإعلان عن أسماء المستقدمين الجدد إلى غاية نهاية البطولة، بما أن أغلب المستقدمين يخوضون مع أنديتهم الجولات الأخيرة من الموسم الكروي الجاري.