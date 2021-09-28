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رياضة

وفاق سطيف يشحن بطارياته بِتونس

علي بهلولي
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وفاق سطيف يشحن بطارياته بِتونس

يُجري فريق وفاق سطيف هذه الأيّام معسكرا إعداديا بِتونس، تحضيرا للمنافسات الرسمية الخاصة بِالموسم الجديد.

ويستعدّ أشبال المدرب نبيل الكوكي لِمواجهتَي نادي نواديبو الموريتاني، بِرسم الدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويُلعب لقاء الذهاب خارج القواعد ما بين الـ 15 والـ 16 من أكتوبر المقبل، وتُجرى مقابلة العودة بِالجزائر ما بين الـ 22 والـ 23 من الشهر ذاته.

فضلا عن ذلك، تنتظر زملاء صانع الألعاب عبد المؤمن جابو منافسة البطولة الوطنية في نسختها الجديدة، التي تنطلق في الـ 22 من أكتوبر المقبل.

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